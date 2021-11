Parintele Calistrat – Pilda despre îngeri VIDEO Viata noastra pamanteasca este adeseori inchisa ca sub o bolta intunecata. Privim in sus, privim in jos, la stanga, la dreapta si nu vedem parca nici o spartura prin care sa intrezarim ceva din lumea de dincolo. Dar iata ca in Evanghelia de astazi, Mantuitorul ne spune Parabola bogatului nemilostiv si a saracului Lazar. Este […] The post Parintele Calistrat – Pilda despre ingeri VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

