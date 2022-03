Parintele Calistrat – „Pacea va fi luată de pe Pământ.”(Video) „Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.” (Matei 24:6) Vor fi conflicte politice interstatale si probleme sociale – „Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva altei imparatii; si, […] The post Parintele Calistrat – „Pacea va fi luata de pe Pamant.”(Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat pentru BBC ca Novak Djokovic a fost “torturat si chinuit” de guvernul australian si “tratat ca un criminal in serie”. Potrivit lui Vucic, decizia luata duminica de magistrații australieni ar fi putut fi luata de acum 10 zile si ca “nu are nicio indoiala”…

- Citeam zilele acestea o statistica care spunea așa: “Romania consuma 80% alimente din import..” Sigur ca da!!! Suntem paralizați, stam in carucior, suntem intr-o zona arida, suntem intr-o zona secetoasa, n-avem pamanturi, n-avem ape, n-avem forța de munca, n-avem capacitate intelectuala.. De…

- „Si iata glas din nori zicand: Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit. Pe Acesta sa-L ascultati!” (Matei 17, 5) “Cel ce vine dupa mine este mai mare decat mine, Acesta va va boteza cu Duh Sfant si cu foc” (Matei 3, 11). “De nu se va naste cineva […] The post Parintele Calistrat…