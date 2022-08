Parintele Calistrat – Marea vieții și furtunile ispitelor Motto: „Marea vieții vazandu-o inalțandu-se de viforul ispitelor, la limanul Tau cel lin alergand strig catre Tine: «Scoate din stricaciune viața mea, mult-Milostive».” (Catavasie) „Iar corabia era acum la multe stadii departe de pamant, fiind invaluita de valuri, caci vantul era impotriva.” (Mt. 14, 24) „Iar la a patra straja din noapte, a venit la […] The post Parintele Calistrat – Marea vieții și furtunile ispitelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mergi la cer si te asaza, langa Fiul tau ceresc, și de-acolo privegheaza, peste cei ce te iubesc. De dureri și de primejdii, tu ne scapa orisicand, iar in bratele nadejdii, tu ne ține pe acest pamant!”. De ce la Maica Domnului zicem adormire și nu moarte? Pentru faptul ca Maica Domnului este plina…

- Motto: „Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii intru cantari cinstindu-O sa O slavim !” (Slujba Utreniei) Maretia puterii dumnezeiesti si harul Duhului Sfant sunt cu deosebire aratate lumii in Taina Intruparii Fiului Lui Dumnezeu din Fecioara sub vremi (Taina cu neputinta de patruns de mintea…

- Ce inseamna inima buna? Ce inseamna suflet de gheața? Povestire de folos – „Batranul bun și darul lui Dumnezeu” The post Povestire de folos – Parintele Calistrat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Traim secolul acesta cu viteza. Ne-am luat toți un avant pe care nu-l putem opri. Dar uitam ca la sfarșitul vieții, cand suntem muribunzi, incercam sa cerșim clipe și il rugam pe doctor sa ne vindece ca sa mai traim un pic. Aceste sunt vorbe de noima care trebuiau gandite in timpul vieții cand erai…

- „Mama care plange, copilul ei nu este uitat de Dumnezeu!” „Mama tot mama ramane și la rele și la bune.” „Te cearta pe cat se poate, dar din suflet nu te scoate.” Se spune ca rugaciunea mamei este mai puternica decat a preotului. Ce putere are mama atunci cand se roaga pentru copilul […] The post…

- Nimeni nu poate sluji la doi domni. „Nu puteti sa slujiti lui Dumnezeu si lui mamona.” (Luca 16, 10-15) Adica, dupa proverbul popular: „Nu poți sa stai cu fundul in doua luntre”. Ori ești cu satana, ori ești cu Dumnezeu! Ori ești cu intunericul, ori ești cu lumina! Ori ești cu rau ori ești cu […] The…

- Una din cele mai frumoase pagini ale Noului Testament este ceea ce se numeste „Predica de Munte”, adica o suita de invataturi pe care Mantuitorul Hristos le-a rostit in auzul ucenicilor Sai, dar si in acela al multimilor care venisera sa-L asculte, undeva, pe o inaltime de unde putea fi mai bine vazut…

- Amanarea pocaintei Intr-o carte veche, din Sfantul Munte, un duhovnic iscusit in povete a lasat inchisa, intr-o intamplare, invatatura aceasta: Un preot, cu frica de Dumnezeu si grija pastoritilor sai, se ostenea zi de zi, prin toate mijloacele ce-i stateau in putinta, sa intoarca pe cei rataciti…