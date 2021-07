Parintele Calistrat – Marea mirare îmi este că societatea nu reacționează Oamenii sunt la fel de muti, surzi și orbi, exact ca la referendumul pentru familie. Ar trebui fermitate, inclusiv a dascalilor, sa spuna: “Facem ce trebuie și timpul care trebuie! Nici ne asumam noi sa distrugem o generație.”. Trebuie sa mergem pe principii sanatoase cand vine vorba de copii și de educație acolo unde […] The post Parintele Calistrat – Marea mirare imi este ca societatea nu reacționeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba…

- “Precum este cel ce alearga dupa vant si vrea sa prinda umbra sa, asa este omul care crede in vise.” Ca pe multi visele i-au inselat si au cazut cei care au nadajduit in vise.”(Ecclesiasticul 34) Cand vorbim despre visele nopții Filocalia se sprijina pe doua elemente. Ințeleptul Solomon spune ca:…

- Peste 100 de pui de calamar, care au un sistem imunitar similar cu al oamenilor, și 5.000 de animale microscopice urmeaza sa fie trimise spre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Acestea, impreuna cu alte echipamente pentru experimente, se vor indrepta catre ISS cu racheta Falcon 9 a SpaceX, relateaza…

- Trei porci mistreti si-au facut aparitia au fost surprinși, vineri seara, pe un bulevard din zona de nord a orasului Ploiesti. Animalele au fost filmate dintr-un autoturism. Oamenii au sunat la 112, insa jandarmii nu au gasit mistreții. Este a doua oara in aceasta saptamana cind pe strzile din Ploiești…

- “Toti ca o haina se vor invechi si ca un vesmant ii vei schimba” (Psalmul 101, 27). Oamenii dragi devin insuportabili la batranețe. Traim intr-un timp in care batranii nu conteaza si sunt dati la o parte considerandu-se ca stanjenesc. Talcul istorisirii este la indemana oricui, dar poate ca cel mai…

- Sarbatorirea Paștilor, Sarbatoarea sarbatorilor, incepe chiar inainte de miezul nopții cu Canonul Sambetei celei Mari; la inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar și o da mai departe credincioșilor, zicand…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…