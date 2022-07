Stiri pe aceeasi tema

- – Te doare sufletul de aproapele? – Ești nepasator la problemele lui? – Spui așa? „Este treaba lui! Sa se descurce! Nu este treaba mea!” Cuvantul „sa se descurce” atunci cand iți sta in putere sa faci cuiva un bine și nu il faci intra ca pacat inaintea ta. Pentru ca, scrie așa: ca la […] The post Parintele…

- Nimeni nu poate sluji la doi domni. „Nu puteti sa slujiti lui Dumnezeu si lui mamona.” (Luca 16, 10-15) Adica, dupa proverbul popular: „Nu poți sa stai cu fundul in doua luntre”. Ori ești cu satana, ori ești cu Dumnezeu! Ori ești cu intunericul, ori ești cu lumina! Ori ești cu rau ori ești cu […] The…

- Toate sunt dureri, dar durerile trebuie clasificate dupa inalțimea graduala a valorilor in Sfanta Scriptura! Și cele mai tari sunt durerile dumnezeiești! Atunci cand te doare sufletul – durerile sufletești sunt mult mai acute ca atunci cand cineva te-a lovit cu biciul. In general, lumea este atata pe…

- „Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. Si din cer; fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde sedeau ei (Faptei, 1-2). „Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tatal impartasirea Duhului Sfant…

- Amanarea pocaintei Intr-o carte veche, din Sfantul Munte, un duhovnic iscusit in povete a lasat inchisa, intr-o intamplare, invatatura aceasta: Un preot, cu frica de Dumnezeu si grija pastoritilor sai, se ostenea zi de zi, prin toate mijloacele ce-i stateau in putinta, sa intoarca pe cei rataciti…

- Sarbatoarea Sfinților Constantin și Elena este strans legata de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Datorita lor, crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise, iar duminica a fost stabilita ca zi de odihna in Imperiul Roman. „In acest…

- Ce sunt mironosițele de astazi? Care este asemanarea intre Sfintele femei Mironosițe și Fecioara Maria? Ce este admis și permis in biserica in lucrarea duhovniceasca și conștiința credinciosului. Ce supara pe Dumnezeu sau il face sa nu ne asculte rugaciunile și cererile? Sacru și profanul nu au amestec…

- “Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut” (Ioan 20, 29) Fericiti sunt aceia dintre noi care cred in El! Miezul faptei este credinta. Ea il apropie pe om de Dumnezeu si il face pe om al lui Dumnezeu; ea il aduce pe om inaintea fetei lui Dumnezeu, si in ultima zi a […] The post Parintele Calistrat…