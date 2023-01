PARINTELE CALISTRAT- LA MULȚI ANI 2023! CUVANT ȘI INDEMN DUHOVNICESC DE ANUL NOU – PARINTELE CALISTRAT ROSTIT LA MIEZUL NOPȚII, LA CUMPANA DINTRE ANI, DUPA RUGACIUNILE DE DEZLEGARE ȘI DE SANATATE, LA ORA 12.00, LA TRECEREA IN NOUL AN – 2023. Iubiți credincioși, Dumnezeu sa va binecuvinteze, masa, casa, pruncii, holdele și dobitoacele cu Duhul Sau cel Sfant! AN […] The post PARINTELE CALISTRAT- LA MULȚI ANI 2023! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a ridicat sancțiunile pentru parintele Calistrat Chifan, acuzat ca a lovit o enoriașa. Parintele le-a vorbit credincioșilor, la prima sa slujba din decembrie, despre viața timpurie a lui Iisus și de minunile facute de El. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a retras, chiar…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a facut cadou 9 inele incrustate cu aur șefilor de stat ai țarilor ce fac parte din Comunitatea Statelor Independente in timpul summitului informal organizat la Sankt Petersburg. Situația pare sa fi fost sesizata inițial pe Twitter de catre Max Seddon, șeful redacției…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un clip despre ceea ce el susține ca este „propaganda rusa” care il arata pe Vladimir Putin in chip de Moș Craciun, potrivit Sky News. In videoclip, un baiețel este aratat pregatindu-se pentru ziua de…

- Un barbat inarmat a deschis focul, vineri, in centrul Parisului, a ucis doi oameni și a ranit pe mai mulți alții, relateaza BBC. Conform The Telegraph, șase oameni au suferit rani, iar doi dintre ei sunt in stare critica. Presupusul atacator, un barbat de aproximativ 69 de ani a fost capturat rapid…

- UPDATE: Un copil dintre cei sase care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani a murit, a anuntat Politia din Hunedoara. ”A murit unul dintre copiii accidentati la Petrosani”, a anuntat IPJ Hunedoara, fara a da detalii despre minor. Potrivit politistilor, in acest…

- Autoritatile americane au confiscat in 2022 o cantitate de fentanil suficienta cat sa ucida intreaga populatie a Statelor Unite, a anuntat marti Agentia americana antidrog (DEA), amintind pericolul mortal reprezentat de acest opioid sintetic puternic, relateaza AFP. DEA a declarat ca a confiscat 50,6…

- Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, nascandu-se din parinți simpli, era și el smerit cu inima și bun cu viața. In copilaria sa a fost pastor de oi și, crescand, s-a impartașit nunții celei legiuite și s-a facut tata de copii. El viețuia cu cinste și cu placere de Dumnezeu, urmand…

- Nascuta in secolul al XI-lea in Epivata, in apropiere de Istanbulul de astazi, Sfanta Parascheva a fost crescuta cu dragoste de Dumnezeu, avand un frate care s-a calugarit, cu numele Eftimie, și a ajuns episcop al localitații Madite. Auzind chemarea Mantuitorului ca și ea sa pașeasca pe calea monahismului,…