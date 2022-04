Parintele Calistrat – Frica de moarte (Video) Fiecare rugaciune adevarata este o lupta cu moartea si o negare a mortii. Fiecare rugaciune adevarata este o lupta pentru viata si o recunoastere a vietii. Care este adevarata rugaciune? Este cea care te face mai tare decat moartea, prin care invingi frica si groaza mortii. Daca te ridici de la rugaciune si, privind in tine […] The post Parintele Calistrat – Frica de moarte (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

