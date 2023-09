Parintele Calistrat – Despre Smerenie

Stiri pe aceeasi tema

- Textul Sfintei Evanghelii de astazi este o parabola, una din umilele parabole pe care le-a rostit Mantuitorul, fiindca era modul cel mai pe intelesul de a se adresa ucenicilor si ascultatorilor Sai. Parabolele, intr-un fel, ne traduc intr-un limbaj usor esenta, adesea grea, a unei invataturi. Parabola…

Cum deosebim prietenii adevarați de cei vicleni? Pe cine ținem aproape și pe cine nu?

- In vremea aceea, „Mergand ei spre multime, s-a apropiat de El un om, cazandu-I in genunchi, si zicand: Doamne, miluieste pe fiul meu ca este lunatic si patimeste rau, caci adesea cade in foc si adesea in apa. Si l-am dus la ucenicii Tai si n-au putut sa-l vindece. Iar Iisus, raspunzand, a zis: O, […]…

- In mormant Viata Pus ai fost, Hristoase, Si-a vietii Maica-acum intra in mormant Si se muta la viata cea de sus. Prohodul Maicii Domnului Prima stare DESPRE SLUJBA PROHODULUI MAICII DOMNULUI LA SARBATOAREA ADORMIRII FECIOAREI MARIA – MAICA LUI DUMNEZEU. Nu exista slujbe in cultul divin Ortodox in…

- Marți incepe Postul Adormirii Maicii Domnului, denumit in popor și Postul Sfintei Marii sau al Santamariei. Postul este un mijloc de curațire spirituala. Credincioșii se abțin de la placerile trupești, iși educa voința, fac fapte bune și pun pe primul plan sufletul și relația cu Dumnezeu. In mod specific,…

- Ce sunt minunile și cand se savarșesc? Minunile reprezinta fapte dumnezeiești, care se afla mai presus de mintea și puterea omeneasca. Ele sunt savarșite numai cu puterea lui Dumnezeu, depașind legile minții și ale firii, care se realizeaza numai in momente extraordinare, permise de Creator și au scopul…

- Pe Cuviosul Atanasie, cel vrednic de laudele celor fara de moarte, l-a odraslit in viața cea muritoare și omeneasca cetatea cea mare Trapezunda și a invațat carte in Bizanț, iar munții Chimenului și ai Athonului l-au adus pe dansul ca dar lui Dumnezeu. Parinții lui erau de neam bun și binecredincioși.…