Parintele Calistrat – Cum se vindecă o suferință în dragoste? Video Faptul ca noi spunem intr-una: “Te iubesc!” intra la vorbirea deșarta. Iubirea adevarata nu inceteaza niciodata. Am citit multe carți frumoase, am fost pasionat de citit și mi-a placut. Am vazut și filme de dragoste, am citit și romane de dragoste, știu și povești de dragoste și am spovedit povesti de dragoste. Dragoste adevarata […] The post Parintele Calistrat – Cum se vindeca o suferința in dragoste? Video appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

