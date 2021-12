IARASI NE INTOARCEM IN RAIUL COLINDELOR STRAMOSESTI Craciunul la Romani! Asa cum soarele asfinteste si rasare zi de zi, din veac in veac, din neam in neam, la fel de frumos si incantator ochilor, si noi crestinii gustam aceeasi frumusete si dulceata a parfumului divin, ce se revarsa din cer, an de an, la Nasterea Pruncului […] The post Parintele Calistrat – Cum era Craciunul de altadata? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .