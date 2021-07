Stiri pe aceeasi tema

- Am auzit ca au dat o lege prin care un barbat poate sa ramana gravid. Uite ce preocupare avem! Fraților, luati-va tratamentul la timp! Noi facem cateva milioane de avorturi pe an (pe toata planeta), ucidem atatea suflete nevinovate, care s-ar putea naște, și tu ești preocupat sa investești sa nasca…

- Oamenii sunt la fel de muti, surzi și orbi, exact ca la referendumul pentru familie. Ar trebui fermitate, inclusiv a dascalilor, sa spuna: “Facem ce trebuie și timpul care trebuie! Nici ne asumam noi sa distrugem o generație.”. Trebuie sa mergem pe principii sanatoase cand vine vorba de copii și de…

- Pe femeie trebuie sa o descopere barbatul ei cand ‘o va cunoaște pe ea’. Nu poți sa cunoști cincizeci de barbați și ultimul naiv te ia, iți face și ție un copil și gata, ești familista.. Tu ești familista, dar amprenta pacatelor din trecut, se va resfrange in timp și in viața ta. Și atunci, […] The…

- “Inima este o tiharaie de nepatruns!” Sf. Vasile Cel Mare E dovedit științific: se poate muri de inima rea, se traduce in limbaj medical prin „cardiomiopatie indusa de stres”. Inima iși schimba forma ca urmare a unei emoții puternice – desparțirea de omul iubit sau decesul unei persoane dragi. Casa…

- Mai de folos iti este sa-ti vezi pacatele, decat sa vezi ingeri Sfintii fugeau de vedenii. Dar ai sa ma intrebi: „Parinte, poate a vrut Dumnezeu in viata mea sa-mi arate o vedenie, ceva, un vis, n-ar fi pacat ca eu nu am crezut? Poate sa fie ceva adevarat. Oare nu-i pacat ca eu refuz […] The post Parintele…

- Nu avem nevoie de haine cernite și metanii lungi cand devenim credincioși. Este doar o imitație. Avem nevoie de discreție și putere in rugaciune! Degeaba porți schima, degeaba porți maneci largi și haine lungi daca in sufletul tau bate vantul. Trebuie sa fii imbracat in haina cea neagra a dumnezeirii,…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Sambata lui Lazar este sambata de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim. In aceasta zi, Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos, infaptuita in Betania. Evanghelistul Ioan relateaza ca, in ajunul intrarii Sale in Ierusalim, cu cateva zile…