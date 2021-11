Parintele Calistrat – Cine este aproapele meu? Video „Si daca faceti bine celor ce va fac voua bine, ce multumire puteti avea ? Ca si pacatosii acelasi lucru fac!” (Luca 6, 33) Sa nu uitam nici cuvantul evanghelic – „Si precum voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi asemenea” (Luca 6, 31). Cine isi pune sufletul sau pentru aproapele […] The post Parintele Calistrat – Cine este aproapele meu? Video appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

