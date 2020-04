Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan a declarat in exclusivitate, pentru Antena 3, ca in noaptea de Inviere ar trebui macar tinerii sa aiba voie sa iasa din casa, macar o ora, pentru a lua Lumina. ”In aceste clipe, aceasta boala a trecut și ea cu ingerul morții printre noi și a cules roade. In aceasta saptamana…

- BOR a anuntat deciziile adoptate pentru slujba Invierii Domnului. Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Antena 3:„Pentru noaptea de Inviere sa știți ca se discuta nici sa nu fie lumea privata, sa simta ca este Paștele. Sa zicem ca intr-adevar simte lumea intr-adevar sarbatoarea respectiva.…

- Anunț oficial al Bisericii Ortodoxe Romane: Vezi cum se țin slujba de Florii și de Inviere in acest an. Afla daca poți sa mergi la biserica sa iei ramuri de salcie și lumina Cum se tin slujba de Florii si de Inviere in acest an. Afla daca poti sa mergi la biserica sa iei ramuri de salcie si lumina.…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Epidemia de coronavirus din Romania ii va ține pe romani in case in noapte de Inviere. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a transmis un mesaj important pentru creștini.

- Slujba de Inviere se va oficia anul acesta, cel mai probabil fara enoriași. Ceremonia care strangea an de an, mii de credincioși la Catedrala din Alba Iulia va fi transmisa live, asftel ca enoriașii vor putea asculta și vedea slujba de acasa. Biserica ortodoxa ii sfatuiește pe credincioși sa stea acasa,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a raspuns apelurilor facute de mai multe fețe bisericești din Romania, privind deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Nelu Tataru are un raspuns tranșant: acest lucru nu este posibil.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis…