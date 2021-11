Stiri pe aceeasi tema

- Nu si-a iertat toata viata greseala de a fi curmat fara voie viata scurta a unor sarmani puisori de pasare. Cat respect fata de viata, de cel mai mare bun pe care l-a dat Dumnezeu fapturilor Sale celor mai mici si mai neinsemnate, cata delicata simtire si gingasie in sufletul acestui simplu pazitor…

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…

- “Și le-a zis Iisus: Adevarat, adevarat zic voua, daca nu veți manca trupul Fiului Omului și nu veți bea sangele Lui, nu veți avea viața in voi.” (Ioan 6:53) “Cel ce mananca trupul Meu și bea sangele Meu are viața veșnica, și Eu il voi invia in ziua cea de apoi.” (Ioan 6:54) Viața veșnica […] The post…

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…

- “Sa fii prieten cu Dumnezeu pe timp de pace, ca sa fie El prieten cu tine pe timp de razboi!” Dumnezeu intarziere, dar nu uita! Prevenția in credința! “Am și eu o caruța de carți citite, dar am constatat urmatorul lucru: cuvintele din ele nu au nici o treaba cu societatea lumii de […] The post Parintele…

- ”Fericiți pana la adanci batraneți..” De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie? Peste 60 la suta din cuplurile care se casatoresc se despart. Temelia nu se pune pe hazard.. Viața nu este facuta numai din atracție! The post Parintele Calistrat – De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie?…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- Care este mila lui Dumnezeu cand noi vedem in jur numai nedreptați? In jurul nostru sunt atația copii bolnavi, sunt știa copii cu defecte.. totuși, de ce ingaduie Dumnezeu lucrul acesta? Ca sa vedem cat de mutilata și de bolnava este societatea care nu mai crede in Dumnezeu! The post Parintele Calistrat…