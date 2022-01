Stiri pe aceeasi tema

- „Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este data…”.(Rugaciunea de dezlegare) Atunci cand cineva se ingrijește de viața sa duhovniceasca, iși gasește un duhonic cu care va stabili o relație de incredere. Duhovnicul este omul Duhului, persoana prin care lucreaza Duhul lui Dumnezeu.…

- “A ajuns imparația lui Dumnezeu la voi”.(Luca 11: 20). Trebuie sa facem in așa fel incat oamenii sa il gaseasca pe Hristos in acest “cocktail artificial…” in aceasta comercializare și cosmetizare a societații, in raport cu autenticitatea sarbatorii Nașterii Domnului! Sa fim atenți la separarea clara…

- Pe dușmanul tau sa il binecuvantezi cand el blestema! Și am sa va spun și ce rugaciune trebuie sa faceți pentru ei ca ei sa se imblanzeasca sau ca Dumnezeu sa ii pedepseasca daca e nevoie, caci Dumnezeu știe ce are de facut cand vede nedreptate! Cel ce te uraște va cauta toata viața […] The post “Dar…

- Doamne ferește sa se intoarca comunismul cu oamenii de acuma! Pentru ca, este de zece ori mai periculos decat comunismul din anii ’60. Atunci oamenii erau crescuți in frica lui Dumnezeu și era vorba despre oameni tematorii de Dumnezeu. Astazi este periculos pentru ca oamenii nu mai cred in nimic. …

- La mulți ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei! Sfantul Andrei sa va ocroteasca! Fiul al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormantul tau din Patras…

- Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- In viata veti avea multe greutati. Vor fi o sumedenie de probleme. Grijile va vor inconjura, si nu va fi usor sa duceti o viata crestineasca. Insa nu va temeti. Dumnezeu va va ajuta. Faceti ce va sta in putinta. Cand veti intampina greutati in casatorie, sa nu deznadajduiti. Inaltati-va inimile catre…