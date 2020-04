Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Suntem, evident ca suntem afectati, chiar foarte afectati. A scazut practic economia, putem sa spunem ca are o contractie deja intre 30 si 40% si inca nu stiu daca am ajuns, dupa estimarile mele cel putin. In perioada imediat dupa Paste am ajunge la varful epidemiei, dupa care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca deocamdata in Romania nu se pot relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii coronavirusului, in ciuda faptului ca unele state europene incep sa renunte progresiv la unele limitari. Presedintele a mai spus ca si de Paste trebuie respectate restrictiile,…

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- "Le solicit celor din Parlament sa inceapa prin modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor, in care sa renunte la pensiile speciale ale parlamentarilor ca un prim pas de buna-credinta (in privinta proiectelor legislative de reducere a pensiilor speciale n.red.), care nu pot fi…

- Vlad Chiriches, capitanul nationalei a povestit pentru frf.ro cum arata o zi a sa, inchis in casa in Italia, țara afectata de coroavirus: „Nu imi e deloc ușor, sunt blocat aici. Soția și cei doi copii sunt in Romania, la fel parinții mei". Nici Vlad Chiriches n-a putut sa fuga din Italia, tara europeana…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- - Printul Charles este unul dintre cei mai buni ambasadori ai tarii noastre, mai ales in ceea ce priveste turismul. Am observat de altfel in ultimii ani o crestere a numarului turistilor straini in Romania, cu precadere in zonele rustice, montane, traditionale. Am citit un text emis de ambasada despre…

- RESITA – Desi ni se tot promite eliminarea birocratiei, Romania secolului XXI se confrunta in continuare cu un sistem greoi si arhaic de gestionare a solicitarilor de indemnizatie pentru cresterea copiilor. Dosarele se depun in localitatea de domiciliu a solicitantului. De acolo sunt trimise la municipiul…