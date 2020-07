Părinte, umilit la ISJ Dolj: S-a terminat programul, mai staţi? Un craiovean povesteste ca a incercat sa afle de la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un lucru banal, si anume daca se vor deschide sau nu gradinitele din oras. Era o informatie importanta pentru el, mai ales ca a depus cerere la gradinita pentru perioada verii. Si astepta raspuns. A incerat sa il afle telefonic, dar in zadar. In cele din urma a incercat personal, prin prezentarea la institutie. Numai ca a fost invitat sa astepte. Si a asteptat pana i s-a spus ca s-a terminat programul institutiei. Parintii au avut doar cinci zile la dispozitie, in intervalul 15-19 iunie, sa depuna solicitare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

