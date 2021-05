Parintele Ieromonah Daniil, de la manastirea Frasinei, a murit in sambata seara, in timp ce oficia slujba de Inviere. In varsta de 92 de ani, slujea la singura manastire ortodoxa din Romania unde femeile nu au voie sa intre, dupa cu este descris lacașul pe pagina de Facebook. Anunțul a fost facut pe pagina de socializare: „Cu mare durere, va spunem ca Parintele Ieromonah Daniil de la Manastirea Frasinei a adormit intru Domnul, chiar in timp ce savarșea sfanta slujba despre patimile, moartea și Invierea Domnului nostru Iisus Hristos…Rau de lacrimi, la trecerea Sfinției Sale in veșnicie! A fost…