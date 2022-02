Stiri pe aceeasi tema

- – Sfantul Munte Athos este locul unde Maica Domnului a ales pe pamant un loc printre oameni, unde sa se simta cat mai aproape de noi oamenii, cei care o iubim și o cinstim. – Iar acest loc sfant este Sfantul Munte Athos, unde traiesc monahii curați la trup și feciorelnici cu mintea, care pot […] The…

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc la Vatican, strigand in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu”, in timp ce flutura o masca sanitara. Barbatul a fost imediat scos din sala de catre organele de politie, informeaza Reuters. Barbatul, care a fost auzit…

- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a ținut, sambata dimineața, slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, de binecuvantare a Noului An 2021, la Catedrala Patriarhala. Patriarhul Daniel a indemnat la rugaciune pentru incetarea “grabnica” a pandemiei de COVID-19. “Sa ne rugam mai mult…

- Timpul este ceva ce aparține lui Dumnezeu! Teologia Timpului: “La steaua care-a rasarit E-o cale-atat de lunga, Ca mii de ani i-au trebuit. Luminii sa ne-ajunga.” Sfarșitul de an este un popas in clipa veșnicie, in care omul poate atunci gasește un ragaz sa-și dea seama ca este o faptura atat de…

- “Ganditi-va cata bucurie era in inima ei cand isi dadea seama ca ea poarta in brate pe Acela care tine in palma Lui cerul si pamantul!” Biserica a randuit ca in a doua zi dupa Craciun sa fie pomenita Maica Domnului impreuna cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Soborul Macii Domnului […] The post…

- Doamne ferește sa se intoarca comunismul cu oamenii de acuma! Pentru ca, este de zece ori mai periculos decat comunismul din anii ’60. Atunci oamenii erau crescuți in frica lui Dumnezeu și era vorba despre oameni tematorii de Dumnezeu. Astazi este periculos pentru ca oamenii nu mai cred in nimic. …

- Dregatorul bogat – pazirea poruncilor “Un tanar dregator bogat vine la Mantuitorul, se pleaca inaintea Lui si Il intreaba: “Bunule Invatator, ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Ma numesti bun? Nimeni nu este bun, decat unul Dumnezeu. Stii poruncile: sa nu savarsesi…