Parfumuri susceptibile a fi contrafacute descoperite de jandarmii din Constanta (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de 100.000 lei, confiscate de politistii de frontiera romani si bulgari in PTF Vama VechePolitistii de frontiera romani si bulgari au descoperit, in urma unei actiuni comune desfasurate in PTF Vama Veche, intr un autocar sosit din Turcia, peste 200 parfurmuri…

- Seara trecuta, in jurul orei 00:15, in timpul unei misiuni de patrulare in orasul Cernavoda, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, la intersectia strazilor Nicolae Iorga si Radu Iordachescu un barbat, in varsta de 23 de ani, care a parut ca are un comportament…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta peste 14.700 masinute de jucarie, in valoare de aproximativ 1.550.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute.Potrivit unui comunicat emis de Garda de…

- 18.000 parfumuri susceptibile de a fi contrafacute, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, confiscate de vameși Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud au confiscat aproximativ 18.000 parfumuri susceptibile de a fi contrafacute, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, informeaza…

- Joi, 23.05.2024, in jurul orei 19:00, in timp ce se aflau intr o misiune de patrulare pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, intr o statie de autobuz, un tanar care parea agitat. Potrivit Jandarmeriei Romane, acest fapt i…

- La fata locului se deplaseaza SMURD B Fripis.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta seara cu privire la un accident rutier in care un pieton a fost lovit de un autoturism in Constanta la intersectia bulevardului Alexandru…

- Parfumuri in valoare de 400.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, descoperite in aceasta dimineata de politistii de frontiera giurgiuveniPolitistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, 1.863 de parfumuri, toate purtand insemnele…

- Ieri, 11 mai 2024, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au desfasurat o actiune de combatere a braconajului piscicol in zona localitatii Ovidiu.In perioada 9 aprilie 7 iunie 2024 este prohibitie, perioada in care pestii isi depun icrele si pescuitul este interzis. Cu toate…