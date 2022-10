Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din Bucuresti au confiscat parfumuri, articole de imbracaminte, incaltaminte si marochinarie contrafacute in valoare de aproximativ 20.000 euro, produse gasite in doua autocare de transport persoane care circulau pe relatia Turcia - Romania, potrivit unui comunicat al Autoritatii…

- In data de 21 septembrie ora 11.00, o patrula din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc a efectuat un control la o societate comerciala de pe raza de competența, ocazie cu care au identificat mai multe articole vestimentare inscripționate cu marci cunoscute, fara a exista documente de proveniența,…

- Aproximativ 38.000 de produse contrafacute si peste 8.000 de articole vestimentare au fost confiscate, joi, de politistii din Bucuresti si Ilfov, alaturi de inspectorii fiscali, in urma unor controale la un centru comercial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Haine contrafacute in valoare de zeci de mii de lei au fost confiscate de politisti de la doua magazine din municipiul Aiud, fiind intocmite, totodata, dosare penale pentru punerea in circulatie a unui produs avand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata, potrivit unui comunicat transmis…

- Haine contrafacute, in valoare de peste 39.000 de lei, confiscate de polițiștii din Aiud. Ce au descoperit oamenii legii Haine contrafacute, in valoare de peste 39.000 de lei, confiscate de polițiștii din Aiud. Ce au descoperit oamenii legii Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat…

- Percheziții ale polițiștilor de la economic in 11 locații din județul Timiș. Oamenii legii au descins in locuințele unor femei banuite ca dețineau țigari de contrabanda, dar și haine și parfumuri contrafacute. In urma controalelor au gasit țigari, haine și parfumuri, dar și 4.700 de euro și 4.900 de…

- Inspectorii vamali de la punctul de control Kapitan Andreevo la granita cu Turcia au confiscat bijuterii din aur si argint in valoare de aproape 140.000 de leva (BGN) in timp ce inspectau un autobuz, a anuntat marti Agentia Vamala bulgara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Accesorii auto și jucarii contrafacute, depistate in Portul Constanța Portul Constanta. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fie ca este vorba de punctele de frontiera rutiera, fie ca este vorba de Portul Constanța, anual, prin țara noastra, trec transporturi…