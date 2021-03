Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, descinderile au vizat destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de contrabanda, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, punerea in circulatie, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara…

- Parfumuri contrafacute, in valoare de peste 25 de milioane de euro, ar fi intrat in Romania, aduse de un grup despre care exista informații ca ar fi fost sprijinit de polițiști și lucratori vamali, informeaza DIICOT.

- Procurorii DIICOT de la structura centrala suspecteaza angajații de la Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud și pe polițiștii de la BCCO Constanța ca au vandut parfumuri contrafacute in valoare de apeoximativ 25 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii au deschis un dosar penal…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala fac joi la Constanța 57 percheziții domiciliare intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, contrabanda și dare de mita, au declarat pentru G4Media.ro surse juidicare. Perchezițiile sunt realizate la domiciliile unor…

- Autoritațile din China și Africa de Sud au confiscat mii de doze de vaccinuri Covid-19 contrafacute, a declarat miercuri Interpol, avertizand ca acesta reprezinta „doar varful aisbergului” in criminalitatea legata de vaccin, scrie The Guardian.

- Grupul ZENTIVA a produs, in 2020, 144,25 milioane de cutii de medicamente, volum determinat, in principal, de cresterea cererii de medicamente utilizate in tratamentul simptomatic al infectiilor cu SARS COV 2.

- Gripa aviara a fost confirmata in cazul a 13 cadrave de lebede descoperite in Dana 30 a Portului Constanța, au informat, joi, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinara. „Urmare a confirmarii, in...

- Aproximativ 7500 de pachete cu tigari de contrabanda au fost gasite de politistii de frontiera la bordul unei nave aflate in Portul Constanta, iar la aceasta actiune a participat si un caine politist.