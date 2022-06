Parfumuri, articole vestimentare şi încălţăminte sport contrafăcute, descoperite la Vama Giurgiu Cinci cetateni turci si patru cetateni romani, cu varste cuprinse intre 22 si 64 de ani sunt cercetați, dupa ce politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit, in sase mijloace de transport, peste 4.400 de bunuri, constand parfumuri, articole vestimentare si articole de incaltaminte tip sport, care prezentau suspiciuni de contrafacere. Produsele, estimate la […] The post Parfumuri, articole vestimentare si incaltaminte sport contrafacute, descoperite la Vama Giurgiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetateni turci si patru cetateni romani, cu varste cuprinse intre 22 si 64 de ani dupa ce politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit, in sase mijloace de transport, peste 4.400 de bunuri, constand in parfumuri, articole vestimentare si articole de incaltaminte tip sport, care prezentau…

- Cinci cetateni turci si patru cetateni romani, cu varste cuprinse intre 22 si 64 de ani sunt cercetați, dupa ce politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit, in sase mijloace de transport, peste 4.400 de bunuri, constand parfumuri, articole vestimentare si articole de incaltaminte tip sport,…

- 8.500 de articole vestimentare și incalțaminte in valoare de peste 1.200.000 lei, susceptibile a fi contrafacute The post 8.500 de articole vestimentare și incalțaminte in valoare de peste 1.200.000 lei, susceptibile a fi contrafacute first appeared on Partener TV .

- ATENȚIE ce cumparați, articole vestimentare, incalțaminte și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute The post ATENȚIE ce cumparați, articole vestimentare, incalțaminte și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute first appeared on Partener TV .

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in sedinta Executivului, ca a cerut controale speciale la comercianți pentru a fi evitata specula, iar cetatenii sa beneficieze de pretul corect al produselor, de sarbatorile Pascale. „Am vazut și partea de escaladare a prețurilor. Am discutat cu instituțiile…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Peste 8.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 13,2% fata de ziua precedenta, au anunțat, sambata dimineața, oficialii Poliției de Frontiera. „In data de 25.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.945 de persoane,…