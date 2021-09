Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție, in colaborare cu politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Calafat, au realizat, sambata, prinderea in flagrant a unei persoane de naționalitate turca, in varsta de 47 ani, in timp ce oferea suma de 700 de euro unui…

- Pe Rue du Pont, in apropiere de Notre Dame, in Paris, se afla un boutique cochet, cu obiecte lucrate manual, dar si artizanale, din Romania, deschis de o romanca ambitioasa si iubitoare de frumos. Ramona Pasca povesteste despre munca, pasiune, dar si despre riscuri si importanta de a crede in sine,…

- Exista un truc genial care te face sa nu mai pierzi bani sau timp. Acesta te poate ajuta sa ai niște geamuri ca oglinda. Ce se intampla daca pui ceai in apa, ulterior ștergi suprafața dorita cu soluția? Iata cum trebuie sa procedezi! Truc util: spala geamurile cu apa și ceai Geamurile trebuie sa fie…

- Produse susceptibile a fi contrafacute, confiscate de politisti. La data de 22 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2, in timp ce desfasurau actiuni specifice pe raza de competenta, au suprins doua persoane, in timp ce ofereau spre vanzare trecatorilor mai multe parfumuri.In urma verificarilor,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Calafat – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu au descoperit, ascunse intr-un camion incarcat cu schele metalice, 6.486 recipiente cu parfum, care erau inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, fiind susceptibile…

- Considerata pe buna dreptate „hrana zeilor”, mierea de albine are virtuți terapeutice stravechi care nu se dezmint nici acum. Este un aliment natural cu gust dulce si aromat și cu multiple proprietați terapeutice, despre care se spune ca a fost prima substanta dulce pe care omul a consumat-o. Inca din…

- Delia Rexha a ramas fara un bun de valoare, dupa ce a lasat un vanzator ambulant de parfumuri sa ii intre in casa, ba chiar sa se duca și la toaleta ei, de unde a sustras o bijuterie scumpa. Blondina a recunocut ca nu ar fi trebuit sa ii permita individului sa ii intre in casa, insa spera sa iși poata…