Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu ii sugereaza lui Dacian Cioloș sa negocieze cu PSD și AUR, cu care a dat jos Guvernul, apoi sa vina la discuții cu PNL. “Am luat act de desemnarea facuta de președintele Klaus Iohannis. De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensa. Are acum posibilitatea…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a punctat, sambata, la congresul PNL, problemele grave cu care se confrunta romanii, precum plata facturilor impovaratoare la energie și utilitați și pandemia de coronavirus și a facut un apel la responsabilitate și la refacerea coaliției de guvernare. Știre in curs…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași: Dacian Cioloș ar fi vrut, la un moment dat, sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a amintit ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași. Dacian Cioloș ar fi vrut la un moment dat sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a mai spus ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus, in sedint de coalitie de luni, un grup de lucru care sa se ocupe de pensiile speciale, in special pentru “foștii securiști”. UDMR a propus un grup de lucru care se va ocupa de toate pensiile care nu se acorda dupa principiul contributivitații – fosta securitate,…