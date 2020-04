“Părerea ta despre școala online”, sondaj pentru părinți privind educația la distanță Ministerul Educatiei vrea sa reglementeze invațamantul online, astfel ca a lansat un sondaj pentru parinți, denumit “Parerea ta despre școala online”, prin care vrea sa afle percepția acestora despre aceasta modalitate de predare. Comitetul Județean al Parinților, Brașov va invita sa participați la un scurt sodaj de opinie adresat parinților a caror copii participa, in aceasta perioada a starii de urgența, la educația on-line. „Este un sondaj cerut de Ministerul Educației Naționale, deoarece, se pare, ca mai nou parerea parinților conteaza chiar și pentru ei. Sondajul e facut de Federația Naționala… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

