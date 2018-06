Parentingul de azi: Eşti o mamă "perfectă"? Chiar si atunci cand au crescut intr-o familie cu parinti minunati, constienti si preocupati de starea emotionala copilului, nu doar de bunastarea materiala a acestuia. Chiar daca i-au inscris la toate activitatile pe care si le-a dorit, si copilul a fost mereu incojurat de suportul si grija mamei, dar si de intelegerea tatalui. Ei bine, tot incearca sa faca altfel decat ceea ce faceau parintii. Sa-si creasca intr-un mod diferit copilul. Si atunci, de ce vrem sa fim mereu diferiti, sa facem lucrurile altfel? In prezent, observ tot mai multe mame care se streseaza din orice si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

