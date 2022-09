UNICEF a avertizat recent ca nivelul scazut al competențelor de calcul, in special in randul fetelor, submineaza abilitatea copiilor de a invața, de a se dezvolta și de a progresa. Conform unui nou raport publicat de UNICEF, fetele din intreaga lume raman in urma baieților la matematica. Sexismul și stereotipurile de gen se numara printre cauzele principale ale acestei situații. Raportul Solving the equation:Helping girls and boys learn mathematics (Rezolvarea ecuației: Cum ii ajutam pe baieți și fete sa invețe matematica) prezinta noi date culese din peste 100 de țari și teritorii. Raportul arata…