Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile violente care au devastat insula Maui din Hawaii au transformat intr-un peisaj cenușiu, pustiu, cu nori de fum care se ridica din daramaturi o zona cu strazi pline, marginite de vegetație verde. Contrastul puternic este vizibil in imaginile din satelit ale Maxar technologies, surprinse inainte…

- Bilantul victimelor incendiilor devastatoare din Insula Maui din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in arhipeleag, scrie…

- Un incendiu care a cuprins stațiunea pitoreasca Lahaina de pe Insula Maui din Hawaii a ucis cel puțin 36 de persoane, au declarat autoritațile. Focul a lasat in urma ruguri mocninde și a forțat 11.000 de oameni sa fuga de pe insula. In Maui, pompierii se luptau cu trei incendii separate pe insula, au…

- O persoana a murit și alte citeva au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la bordul unei nave care transporta mașini in largul extremitații nordice a Olandei. Mai mulți membri ai echipajului au sarit peste bord. Nava transporta peste 2 850 de mașini din Germania in Egipt, dintre care 25 erau electrice.…

- Șase persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit pe un camp din sudul Californiei sambata dimineața. Este al doilea accident de avion mortal langa același aeroport intr-o saptamana, potrivit www.npr.org. Avionul de afaceri a plecat de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas in jurul…

- Locuinta unei familii cu patru copii din comuna Mastacan, judetul Neamt, a ars in totalitate intr-un incendiu izbucnit vineri seara. Focul a pornit cel mai probabil de la un cos de fum defect. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au suferit atacuri de panica.Incendiul a izbucnit…

- O locuinta din comuna Mosna, judetul Iasi, a ars noaptea trecuta aproape in totalitate. Incendiul a fost declansat, cel mai probabil, de la un scurtcircuit electric. Autoritatile au fost instiintate despre incendiu in jurul orei 02.30. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale de interventie…

- Cei care erau cazați la acea ora s-au auto-evacuat. In total, 7 echipaje de pompieri, plus cei de la SMURD, au actionat pentru stingerea incendiului. Flacarile au distrus o suprafața de 500 de metri patrați. Autoritațile incearca acum sa stabileasca din ce cauza a izbucnit focul.