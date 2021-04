Pare a fi un curcubeu. Cum e posibil aşa ceva pe Planeta Roșie? (VIDEO) O noua imagine facuta de roverul Perseverance Mars al NASA arata ceea ce pare a fi un curcubeu. Dar cum e posibil asa ceva, știind ca nu ploua niciodata pe Planeta Roșie? Se intreaba specialistii dar si internautii, dupa ce au analizat imaginea postata de NASA, care a tinut sa explice, imediat dupa ce a publicat imaginea: „Acesta nu este un curcubeu pe care l-am fotografiat pe Marte. Nu este ceea ce ai putea crede”. Dupa ce imaginea a devenit virala , internauții au oferit mai multe explicații posibile. Unul spune ca ar fi putut fi un „curcubeu” cauzat de particulele de praf din aer. Intr-un e-mail… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

