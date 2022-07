Pardoseala gri – Cea mai populară tendință din 2022 Tendințele din 2022 pentru decorarea casei și a designului de interior au fost deja menționate de experți și am putea spune ca au in centrul atenției eleganța. Se pune accent pe materiale naturale mai ales in camerele de zi, dar și pe culori atemporale, n Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

