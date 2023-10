Stiri pe aceeasi tema

- Internship-urile sau programele de practica sunt tot mai bine platite. Cei care angajeaza persoane pentru stagii de practica sunt obligați respecte Legea privind stagii de practica nr. 176/2018. Fiecare contract de stagiu de practica trebuie inregistrat, intr-un registru special al autoritaților, și…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau primește in randurile sale doi tineri in primul stagiu de practica, cei care iși doresc sa devina membri activi ai Jandarmeriei Romane. Unul dintre ei este Coca Mihai-Catalin, elev in cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Falticeni, care…

- Deloitte Romania ii numește pe Dragoș Cruceru și Mihail Bucheru in pozițiile de directori in cadrul departamentului Consultanța Financiara, incepand cu data de 1 septembrie 2023. „Practica noastra de consultanța financiara a crescut semnificativ in ultimii ani, iar contribuția unor profesioniști dedicați,…

- Deși ar putea parea o ciudațenie, exista localitatea din Romania care nu are cimitir. Aici traiesc, conform recensamantului din 2011, 269 de suflete, iar cei care pleaca din aceasta lume sunt ingropați in gradinile acestora. Practica este de mult impamantenita, iar autoritațile spun ca nu au ce sa le…

- Firmele pot obține pana la 500.000 de euro daca primesc studenți in practica. Cand va fi lansat programul de finanțare. Condiții Firmele care primesc studenți in practica pot beneficia de finanțari nerambursabile intre 200.000 și 500.000 de euro . Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor…

- Preparatele japoneze cunoscute la nivel international drept sushi au devenit o moda, iar micile rulouri de orez cu peste crud, fructe de mare, legume sau fructe se gasesc la Japanos Oradea, un restaurant creat din pasiune pentru bucataria japoneza.

- Bianca Daraba are 25 de ani și este profesor de limba franceza la Liceul “Vasile Conta” din Targu Neamț. Dupa doar un an de activitate didactica la catedra, tanara profesoara a reușit, predand elevilor sai limba franceza prin intermediul benzilor desenate sau prin teatru, sa primeasca titlul de profesoara…