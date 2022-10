Stiri pe aceeasi tema

- Leii din Banat se deplaseaza la Voluntari pentru meciul din etapa a IV-a a Ligii Naționale masculine de baschet, Conferința B. Partida cu deținatoarea Cupei Romaniei se disputa sambata, 22 octombrie, ora 19.00, la sala Gabriela Szabo. Alb-violeții vin dupa o alta confruntare cu o reprezentanta a Romaniei…

- Meci dramatic, sambata, la Sala Sporturilor, la prima evolutie a „Gladiatorilor din Tomis” in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin, Conferinta B. CSM Constanta a fost invinsa de mult mai experimentata CSM Galati, scor 94-98 (20-28, 29-19, 10-25, 23-10, 12-16), la capatul unei reprize de…

- Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si vicecampioana CSO Voluntari au debutat cu victorii, joi, in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Polițiștii din Ilfov au oprit in trafic un șofer care se drogase cu trei substanțe psihoactive. Barbatul are 34 de ani și a fost oprit de polițiști in jurul orei 22:25, sambata, pe Bulevardul Pipera din Voluntari. Conform polițiștilor, el a fost condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice…

- FC Voluntari - Rapid 0-1 | Ionel Danciulescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Ligii 1, l-a laudat la final pe Marko Dugandzic, cel care a reușit singurul gol al partidei de sambata seara. Unica reușita a partidei din Ilfov a fost semnata de Marko Dugandzic. Croatul a punctat fix dupa o…

- HC Zalau a avut o misiune extrem de dificila in prima runda a noului sezon din Liga Nationala de handbal feminin, intalnind pe teren propriu Gloria Bistrita-Nasaud, una dintre formatiile cu pretentii la cupele europene. Cu un lot mult mai valoros, dar si cu un buget incomparabil cu al Zalaului, Gloria…

- CS Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, reprezentantele Romaniei in Liga Campionilor, au terminat nedecis, 31-31 (18-15), duminica, in Sala Rapid, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin.