- Dupa ce a anuntat hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, primarul Nicolae Robu a fost asaltat de mesaje prin care mai multi cetateni i s-au plans ca nu se gasesc masti si manusi, iar daca se gasesc sunt la preturi "de cocaina". "Pe teritoriul administrativ al Municipiului…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a hotarat la ce sume se vor ridica amenzile pentru cetațenii care nu vor respecta decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgența care prevede ca de astazi este obligatorie purtarea maștii și a manușilor in magazine și in mijloacele de transport in comun. Asta…

- Primaria Sfantu Gheorghe a pus hotelul Clubului Sportiv Municipal (CSM), aflat in vecinatatea Spitalului Judetean de Urgenta, la dispozitia personalului medical diagnosticat cu COVID-19, care opteaza sa stea separat de membrii familiei, pentru a-i proteja. „Astazi am adoptat hotararea numarul 8 a Comitetului…

- Ziarul Unirea 10.000 de maști din bumbac puse la dispoziția cetațenilor de Primaria Aiud. Alte masuri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Primaria Aiud va pune la dispoziția cetațenilor 10.000 de maști din bumbac cu doua straturi, care pot fi spalate, fierte și reutilizate,…

- Potrivit edilului, saptamana trecuta, la Centrul Social "Bucuria" a existat suspiciunea unui caz pozitiv, confirmat ulterior si internat la Spitalul de Boli Infectioase, noteaza Agerpres."In aceeasi perioada, am efectuat o vizita la toate centrele sociale, inclusiv Centrul 'Bucuria', chiar in perioada…

- O hotarare a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta din Timisoara, completata cu o dispozitie a primarului Nicolae Robu si pusa in aplicare de Politia Locala, a reusit sa bulverseze mai multe firme din Timisoara.