Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joaca pentru copii și cu respectarea masurilor generale de prevenire și protecție, este prevazuta din 15 mai, conform Ministrului Afacerilor Interne.Ministerul Afacerilor Interne a postat in transparența decizionala propunerea…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a vorbit duminica intr-un interviu despre importanța purtarii maștilor la ieșirea din casa, de la 15 mai cand se vor relaxa masurile de distanțare sociala, subliniind „Cand am ieșit de acasa deja nu mai este ca inainte, folosim transportul…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara incepand de luni, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii,...

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara incepand de luni, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.

- Anterior intrarii in vigoare a Ordonanței Militare nr. 8/09.04.2020 privind unele masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, instituția noastra a solicitat Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Dambovița evaluarea și monitorizarea tuturor prestatorilor de servicii sociale, de tipul așezamintelor…

- Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, anunta inasprirea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus in zona municipiului Campulung Muscel, unde regulile deja stabilite nu sunt respectate.Potrivit unui comunicat transmis luni de Institutia Prefectului Arges, se are in vedere…

- Agricultura nu asteapta sa treaca pandemia. Asta spun fermierii, care au profitat de vremea frumoasa de afara si au luat cu asalt campul. A fost dat startul la semanarea culturilor de primavara. Activitatea se desfașoara cu respectarea masurilor de prevenire a coronavirusului.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș s-a intrunit in ședința miercuri, 11 martie 2020, stabilind o serie de masuri care trebuie sa intre imediat in vigoare și care se impun a fi respectate de catre toți cei vizați. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea,…