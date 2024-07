Parcurile industriale, miza de 10 de miliarde de euro Romania are toate șansele sa devina un adevarat hub regional in domeniul logistic Romania are toate șansele sa devina un adevarat hub regional in domeniul logistic, al producției și al serviciilor transfrontaliere. Cheia investiționala o reprezinta dezvoltarea infrastructurii de parcuri industriale, cu oferte integrate de depozite, spații de producție, servicii, transport și conectivitate. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanța Frames, cele mai atractive zone investiționale sunt Portul Constanța, București/Ilfov și regiunea Centru. Problemele din lanțurile de producție și aprovizionare,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

