- In ședința de astazi a Consiliului Județean au fost aprobate documentațiile pentru cele patru parcuri de specializare inteligenta: Baia Sprie, Farcașa, Șomcuta Mare și Targu Lapuș. Ele vor fi depuse maine dimineața, cand se deschide apelul de finanțare pe programul POR pentru Regiunea de Nord-Vest.…

- O serie de proiecte de hotarare privind parcurile industriale din Baia Sprie, Farcașa, Șomcuta Mare și Targu Lapuș intra la vot in ședința extraordinara de astazi a Consiliului Județean, care se va desfașura in sistem videoconferința. Iata lista proiectelor: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea…

- In ședința Consiliului Județean de astazi, aleșii județeni au aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul privind realizarea primului AquaPark din județul Maramureș, in zona Baia Sprie. In paralel, se pregatesc cererile de finanțare, iar in luna august va avea loc depunerea proiectului, in valoare…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, in municipiul Baia Mare (jud. Maramureș), 52 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. ”Locuințele (24 garsoniere și 28 de apartamente…

- Consilierii județeni au aprobat participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea in comun cu Complexul Sportiv Național „Lascar Pana” a proiectului Cooperarea interinstituționala privind creșterea capacitaților in domeniul sportului la nivelul Complexului Sportiv Național „Lascar Pana”. Practic,…

- Companiile care vor dori sa-și dezvolte afacerile in Maramureș vor putea sa concesioneze spațiu in noile parcuri industriale din județ incepand cu toamna acestui an, cand va fi lansat ghidul aferent acestui aspect. ”S-au finalizat și studiile de fezabilitate, in luna iunie vom intra cu indicatorii tehnico-economici…

- Rapid ii vrea pe Yuri Matias (28 de ani, stoper) și Christopher Braun (31, fundaș dreapta) de la CFR Cluj, iar Cristi Balaj, președintele „feroviarilor”, anunța ca negocierile nu sunt departe de a fi finalizate. Rapid a oferit 550.000 de euro pentru cei doi fotbaliști, Nelu Varga a solicitat 750.000.…

- In județul Maramureș va fi inființat un centru de comanda integrat pentru situații de urgența, obiectiv care va fi realizat in cadrul proiectului „COMAND – Sincronizarea intervențiilor in situații de urgența in regiunea de granița”. ”Am lansat astazi proiectul „COMAND – Sincronizarea intervențiilor…