Marea Britanie are obiectivul de a ajunge la emisii nete zero pana in 2050, ceea ce va necesita o extindere uriasa a productiei de energie regenerabila, cum ar fi cea eoliana si solara. Ponderea energiei eoliene in mixul de electricitate al Marii Britanii a crescut anul trecut de la 21,8% in 2021, arata datele, pe masura ce mai multe proiecte eoliene au intrat in functiune. Cel mai mare parc eolian offshore din lume, Hornsea 2, aflat in largul coastei Yorkshire din Marea Nordului, a devenit complet operational in august 2022. Parcul eolian poate genera suficienta energie electrica pentru a alimenta…