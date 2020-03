Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul zilei ieri, in sedinta Comitetului municipal pentru situații de urgența a fost trimisa hotararea 7 care, in acest moment, va intra in vigoare incepand cu orele 14:00. In parcurile din Bucuresti nu se vor mai putea efectua activitati de promenada. Vom afisa pe panourile mari acest mesaj astfel…

- Tot mai mulți oameni fac front comun in batalia cu pandemia de coronavirus. Cei mai noi „soldați” din aceasta batalie sunt taximetriștii care se ofera sa sprijine cadrele medicale prin transportul de acasa la serviciu și inapoi. „Am luat hotararea, impreuna cu firmele de taxi, ca cei care doresc sa…

- Ionut Negoita a intrat si el in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Actionarul majoritar de la Dinamo si-a pus hotelul la dispozitia medicilor si asistentelor ce trateaza pacientii infectati cu virusul COVID-19.Ionuț Negoita a pus la dispozitia personalului medical din Bucuresti 107…

- Casa Regala a Romaniei va pune la dispoziția Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, in mod gratuit, spații individuale de cazare in unitațile hoteliere și vilele de pe Domeniul Regal Peleș, dupa instituirea starii de urgenta.Pentru a sprijini lupta autoritatilor contra coronavirusului,…

- Un hotel din Bucuresti si unul din Poiana Brasov au anuntat ca isi vor inchide portile in luna martie, si probabil si in aprilie, din cauza lipsei de clienti provocate de criza coronavirus, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, Calin Ile.Reprezentantul…

- O coada imensa s-a format, miercuri, la intrarea in Spitalul Colentina din București.Potrivit G4Media.ro, de la primele ore ale dimineții, sute de persoane au venit in numar mare la Spitalul Colentina, pentru diferite probleme medicale.Directorul medical al spitatului, Ioan Furtuna, a precizat ca aceste…

- El a dat ca exemplu salariul unui medic debutant din urma cu cațiva ani, care era de doar 100-200 E, bani cu care o persoana nu se putea intreține, dar și salariul sau de 500 E/luna, deși se afla la varful ierarhiei.Potrivit acestuia, deficitul de medici din cadrul Unitații de Primiri Urgențe (UPU)…

- Medicii pneumologi recomanda, atunci cand poluarea depașește limitele normale, evitarea aerisirii incaperilor si ocolirea, pe cat posibil, a zonelor unde exista un trafic intens. Persoanele cu boli cronice trebuie sa evite deplasarile, daca acestea nu sunt neaparat necesare.Conform medicilor…