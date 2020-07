Parcurile Chişinăului (Slideshow) In articolele noastre anterioare v-am vorbit deja despre citeva parcuri din Chisinau ‒ Valea Morilor, Dendrarium si Gradina Botanica. In aceasta publicatie ne-am propus ca scop sa va povestim succint despre inca citeva parcuri din oras, dar si despre istoria crearii lor. Insa cel mai important lucru, pe care-l urmarim cu publicatia in cauza este de a va arata starea lor actuala, oferindu-va un ma Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Salubritate Craiova a anunțat ca, in perioada 11 -12 iulie, desfașoara o noua etapa a dezinsecției pe domeniul public, intervenție ce se va realiza prin pulverizare aeriana dimineața, in intervalul orar 06.00-11.00. Vor fi vizate lacurile de pe teritoriul municipiului: lacul din Parcul Nicolae Romanescu,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a dat startul “Campaniei de prevenire a inecurilor in perioada estivala”. Campania a fost lansata la stația de salvare de pe lacul Valea Morilor din municipiul Chișinau.

- Pe timp de pandemie natura parca a renascut. Cerul este mai albastru iar iarba mai mirositoare. Ori natura s-a schimbat, ori noi am devenit mai dornici de tot ce ne-a lipsit in perioada izolarii. Cititorii Noi.md au transmis mai multe imagini de la Gradina Botanica, care in aceste zile parca are un…

- Gradina Botanica din Cluj-Napoca a fost redeschisa, dupa doua luni de instituirea starii de urgenta. Vizitatorii nu au lipsit, insa condiția pentru a intra in curtea Gradininii a fost aceea de a respecta masurile de protecție și de distanțare sociala, potrivit Mediafax.Lelia, o clujeanca de…

- Parcul Sportiv Universitar "Iuliu Hatieganu", Gradina Botanica "Alexandru Borza", precum si cantinele si cafeteriile UBB vor fi redeschise incepand de saptamana viitoare, cu aplicarea unor masuri suplimentare de protectie si prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus. Universitatea Babes-Bolyai…

- „Bulbii de lalele plantați în octombrie anul trecut ne-au oferit imagini superbe în aceasta primavara”, afirma primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Edilul a publicat zeci de fotografii spectaculoase cu superbele flori, care au colorat Orașul Comoara, atât de…

- Doi tineri s-au filmat cum se „scalda” in havuzul public din parcul Valea Morilor din Chișinau. Din imagini se vede cum tanarul sare in apa chiar incalțat. Ei au reușit sa se urce și in havuzul decorativ din mijlocul scarilor din parc.

- Lalelele au inflorit in Gradina Botanica ”Alexandru Borza”, fiind o adevarata feerie vizuala. Din pacate, starea de urgența impiedica admirarea pe viu a acestora, dar cei de la Gradina Botanica au realizat un superb clip postat pe Facebook.Gradina de pe strada Republicii are nu mai puțin de 123 de soiuri…