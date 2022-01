Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Plus din Consiliul Local Iași și vicepreședinte al filialei locale și-a anunțat demisia din funcția de consilier local chiar in pragul noului an. Unul dintre motive, conform celor scrise de Ana Raluca Roșu, este ca se va muta din Iași. Redam mai jos mesajul sau. „Dragi colegi, Doresc sa…

- FOTO-VIDEO: Incendiu intr-o gospodarie din Petrești, in prima zi din an. A ars acoperișul unei anexe Pompierii de la Garda de intervenție Sebeș au intervenit sambata dimineața, 1 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Petrești. Focul a cuprins acoperișul unei anexe,…

- Primaria Craiova vrea sa incheie un acord-cadru pe patru ani pentru achizitionarea unor servicii care vizeaza anveloparea blocurilor care ar urma sa fie reabilitate pe fonduri europene. Primaria Craiova a scos la licitatie elaborarea unui studiu de fezabilitate (SF) pentru anveloparea blocurilor din…

- Consiliul Județean Timiș face primii pași necesari pentru deschiderea punctului de frontiera de pe canalul Bega, care va permite trecerea spre Serbia, pe apa și pietonal, pe pista de biciclete. Acesta va fi situat pe teritoriul comunei Uivar, care a și transferat un teren spre CJT pentru noul punct…

- Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures – Targu Neamt parte din Autostrada A8 a fost predat incomplet de catre firma spaniola care a intocmit documentatia. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la o prima analiza, s-a constatat ca lipsesc, intre altele…

- Consiliul local Cluj-Napoca a aprobat documentatia tehnica prin care s-a stabilit ca traseul va avea de 19 statii. Investitia se va ridica la peste 2 miliarde de euro, iar durata de realizare va fi de 128 de luni.

- Proiectul aducțiunii de gaz din Maramureșul Istoric catre Suceava, trecand Pasul Prislop, prinde din ce in ce mai mult contur. Proprietarii terenurilor pe unde va trece conducta de gaz sunt chemați rand pe rand la primarii pentru a afla detalii despre cuantumul despagubirilor pe care le vor primi și…