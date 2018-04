Stiri pe aceeasi tema

- Incident în zona unui complex comercial din nordul Capitalei. O partida de drifting a fost oprita, vineri seara, cu focuri de arma trase de polițiști. Potrivit unui comunicat oficial, citat de Realitatea TV, doua persoane au fost reținute.

- Studiile de fezabilitate pentru constructia celor trei spirale regionale de la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate în octombrie. ”150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale si de investitii pentru trei spitale regionale…

- Subiecte ROMÂNA simulare 2018. Elevii de clasa a VIII-a sustin luni simularea la ROMÂNA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul va începe la ora 09:00. Realitatea.

- Multe persoane se întreba când se sarbatoreste Ziua Femeii pe 1 sau 8 Martie si care este, de fapt, Ziua Mamei din acestea doua. Realitatea.net va ofera în acest articol raspunsul la aceste doua întrebari.

- Attorney General Augustin Lazar said on Friday that "we need to be aware of the manipulations in the media," meaning recordings leaked to the press, saying that he warned prosecutors not to use foul language when taking statements during inquiries. In an interview with Realitatea TV private…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea…

- "Ungaria, din punct de vedere econimic, s-a transformat într-o feuda personala a lui Orban si a apropiatilor sai. Viktor Orban a ramas un lider asistat", a spus Cozmin Gusa, duminica seara, la Realitatea TV.

- Anunțul lui Dragnea privind convocarea Congresului Extraodinar al PSD i-a luat prin surprindere pe liderii PSD. Astfel, mai mulți lideri prezenți la ședința, atât dintre cei fideli, cat si dintre cei care nu îl susțin pe Dragnea au precizat pentru Realitatea.