Parcului Valea Trandafirilor, eliberat de gunoi

- Fundația ECODAVA, in parteneriat cu Pretura sectorului Centru, va organiza la data de 24 septembrie 2022 o acțiune ecologica in capitala. Acțiunea ecologica este dedicata Zilei Mondiale a Curațeniei. Astfel, toți doritorii sint așteptați la adresa Str. Testemițeanu 29/2, simbata 24 septembrie 2022,…

- Pina la 15 septembrie, angajati din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) participa la evenimentul organizat sub egida SELECT (Centrul Sud-Est-European de Aplicare a Legii) - Operațiunea Regionala TOX. Actiunea este axata pe detectarea, investigarea, controlul…

- Pe data de 17 septembrie, in peste 50 de localitați din toata țara se vor organiza activitați de salubrizare cu ocazia Zilei Mondiale a Curațeniei, a anuntat astazi Ministerul Mediului, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. {{637636}} Pentru toti cei care vor sa participe, a fost creata o harta,…

- In Republica Moldova va fi organizata o campanie cu ocazia Zilei Mondiale a Curațeniei, pe data de 17 septembrie. Astfel, in peste 50 de localitați din toata țara se vor organiza activitați de salubrizare, anunța Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

- Comisarii Garzii de Mediu au aplicat amenzi in valoare de 1,2 milioane de lei in urma controalelor realizate pe litoral in acest sezon estival. Actiunea s-a desfasurat cu sprijinul mai multor echipe din tara, care au fost detasate pe litoral.

- Gropile de gunoi ilegale sunt o veche practica in Romania, rareori sancționata. Mii de astfel de gropi clandestine au fost desființate dupa integrarea in Uniunea Europeana, insa nu toate. O sesizare cu privire la o groapa ilegala de gunoi din zona fostei Uzine Chimice din Turda a dat roade, iar Garda…

- Durata medie a vieții in Republica Moldova, in anul 2021, a constituit 69,1 ani, in descreștere cu 0,7 ani in comparație cu anul precedent și cu 11,3 ani mai puțin fața de nivelul mediu al speranței de viața la naștere in cele 27 de țari ale UE in anul 2020 (80,4 ani). Potrivit datelor Biroului Național…

- Oamenii legii din Republica Moldova au fost alertați dupa ce au fost anunțati despre plasarea unor obiecte explozibile in incinta mai multor instituții: Judecatoriile Buiucani, Botanica, Rișcani și Centru, Aeroportul Internațional Chișinau, Parlamentul R. Moldova, Guvernul R.