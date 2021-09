Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de amenajare a unui scuar din sectorul Rișcani al capitalei, str. Circului 16 au demarat. Potrivit primarului general Ion Ceban, scuarul va fi amenajat peste „scheletul” din beton existent, construit anterior ilegal, despre care s-a vorbit foarte mult. „Terenul a fost de curind intors de municipalitate,…

- Lucrarile de reparație de pe viaductul care leaga Botanica de sectorul Centru al Capitalei continua. Dis-de-dimineața șoferii sint nevoiți sa intirzie și sa stea minute, ba chiar și ore in șir, pentru a trece prin ambuteiaj, transmite Știri.md. Un cititor Știri.md a expediat imagini din aglomerație,…

- Furnizarea apei calde pentru 18 puncte termice care alimenteaza un numar de 159 de blocuri va fi sistata de luni, 23 august, pana vineri, 27 august 2021, la ora 22.00, din cauza unor lucrari de inlocuire a unor vane (DN 900) și conducte de termoficare pe Magistrala 2 Sud din Sectorul 3 al Capitalei.…

- Doua proiecte investiționale noi in rețelele electrice de tensiune joasa in suma totala de 839 mii de lei sint in prezent in proces de finalizare in Unitatea Teritoriala Autonoma Gagauzia. Lucrarile au fost planificate la conceptul de renovare, in conformitate cu Planul investițional pentru anul 2021…

- Consiliul Județean Cluj anunța demararea lucrarilor de reabilitare a drumului județean 161K Barai-Sava-Mureșenii de Campie, lucrari de intreținere ce se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic. Sectorul de drum vizat are o lungime totala de peste 20 km, mai exact intre pozițiile kilometrice 0+000…

- In curtea mai multor blocuri de pe bd. Mircea cel Bătrin 26/4 a fost pregătit terenul, iar acum se execută lucrări de așternere a pavajului. Dupa cum a relatat primarul general, Ion Ceban, pe teritoriul unde anterior era amplasată o parcare particulară, acum va fi instalat un teren de joacă…

- INS: Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele cinci luni ca serie bruta cu 5,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut. ”In perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021 comparativ cu perioada 1 ianaurie – 31 mai 2020 , volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut pe total cu 5,5%.…

- Reabilitarea unora dintre blocurile din Capitala se efectueaza doar pe hartie. Firmele fac modificarile superficial, iar locatarii sunt nemulțumiți. In sectorul doi din București, un bloc se afla in proces de renovare de 5 ani. Și tot de atata timp oamenii așteapta sa scape de schelele de pe bloc, sa-și…