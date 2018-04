Stiri pe aceeasi tema

- O actiune de plantare de arbori si arbusti realizata de studenti de la specializarile Peisagistica si Horticultura din cadrul Facultatii de Horticultura a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti si studenti ai Facultatii de Silvicultura din Brasov, insotiti de cadre…

- Marți, 17 aprilie 2018, la ora 10, pe Domeniul Regal Sinaia, in prezența Alteței Sale Regale Principesa Maria, va avea loc o acțiune de plantare de arbori și arbuști realizata de studenți de la specializarile Peisagistica și Horticultura din cadrul Facultații de Horticultura, Universitatea de Științe…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a fost distins cu premiul international pentru literatura, Premio Formentor de las Letras 2018. „Editorul meu spaniol, Enrique Redel, ma anunta ca tocmai am primit «Premio Formentor», unul dintre cele mai importante premii ale panoramei literare internationale.…

- Constantin Codreanu, deputat din partea Partidului Mișcarea Populara în Parlamentul României și prim-vicepreședinte al Partidului Unitații Naționale din Republica Moldova, va candida pentru fucția de primar al municipiului Chișinau. Informația a fost confirmata pentru TIMPUL de surse…

- Viata lui Andrei Gheorghe poate fi povestit intr-o carte cu multe file. S-a nascut in Rusia, mai exact in Lipetk, avand tata roman si mama rusoaica. A crescut apoi in Romania, unde a studiat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi și Literaturi Straine.

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Drone produse la Cluj, folosite pentru identificarea defrisarilor ilegale O firma din Cluj-Napoca proiecteaza si construieste drone din materiale certificate aeronautic, de inalta tehnologie, care sunt folosite in principal pentru identificarea taierilor ilegale de paduri. Dronele fac fotografii aeriene…

- Din categoria “Bataie de joc pe bani publici”, Primaria Sectorului 3 a cheltuit recent peste 200.000 de euro pe arbori și arbuști, plantați pe o suprafața de 5.500 mp. Inca din luna decembrie a anului trecut, pe bulevardul Nicolae Grigorescu din sectorul 3 se lucreaza de zor. Nu la șosea, ci la amenajarea…