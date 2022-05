Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu major a izbucnit la depozitul editurii „Prosveshchenie” de langa Moscova. Aproape 34 de mii de metri patrați ard, transmite agenția rusa de presa TASS. Incendiul a dus la prabușirea parțiala a complexului. Pompierii au reușit sa țina sub control focul care a izbucnit intr-un depozit din…

- In vara anului 2021, dezvoltatorul a achizitionat terenul de 22.000 de metri patrati pe malul Lacului Tei, destinat proiectului One Lake Club. ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta ca a achizitionat…

- Pompierii au reușit sa stinga incendiul din Delta Vacarești din București Parcul Național Vacarești din București. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Dupa câteva ore de lupte cu flacarile, pompierii au reușit sa stinga incendiul de vegetație care a izbucnit…

- Acoperișul unei case de pe strada Grațioasa din Sectorul 1 al Bucureștiului a luat foc in aceasta dimineața. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București – Ilfov. “Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Grațoasa…

- Un incendiu puternic a izbucnit la complexul comercial Prosper din Calea 13 Septembrie, Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Update 18:10– In acest moment acționeaza 27 autospeciale de stingere, șase autoscari, doua autospeciale descarcerare și opt ambulanțe.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu violent ce a izbucnit la acoperisul magazinului Prosper situat pe Calea 13 Septembrie din Bucuresti.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov la fata locului actioneaza…

- Un incendiu violent a cuprins o bucatarie de vara, un grajd și un fanar in Dumitra. Pompierii au stins focul dupa trei ore de lupta cu flacarile, intinse pe aproape 300 de metri patrați. Focul a alertat cetațenii din Dumitra la ora patru dimineața. Acesta a cuprins pe 80 de metri patrați o bucatarie…

