Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de troleibuze din Capitala va fi modernizat si cu bani obtinuti din emiterea obligatiunilor municipale. Prin acest instrument de creditare, Primaria Chisinau isi propune sa plateasca pentru jumatate din cele 25 de troleibuze pe care planifica sa le cumpare in acest an.

- "Se anunța probleme destul de mari pentru doi dintre cei mai importanți primari ai Capitalei. Și nu orice fel de probleme, ci unele de natura penala. Procurorii au fost deja puși in garda de catre Asociația pentru monitorizare prospecție mediu și ecologie."

- Astazi, in capitala va incepe cea de-a 18-a ediție a proiectului "Chișinaul citește", care din 2004 este organizat de Biblioteca Municipala ”B. P. Hasdeu”. Dupa cum a menționat primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, in acest an, chișinauienii vor avea posibilitatea de a citi, a discuta…

- Jurnalistul Romania TV, Victor Ciutacu, a avut, luni seara, un schimb taios de replici cu senatoarea AUR Diana Șoșoaca. Asta dupa ce realizatorul TV a spus ca nu ințelege ce a cautat parlamentarul la Spitalul SF. Pantelimon din Capitala, acolo unde s-ar fi sesizat izbucnirea unui incendiu. Ciutacu…

- Lucrarile de instalare a apeductului de pe strada Ion Creanga din Chișinau se apropie de sfirșit. Din necesarul de 753 de metri de apeduct au fost instalați 667 de metri, restul vor fi instalați pina la 17 ianuarie, transmite Moldpres. Potrivit sursei citate, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban,…

- Parcul „La Izvor” va avea iluminat modern. Despre aceasta anunța primarul general Ion Ceban, care afirma ca sistemul de electricitate a fost testat cu succes. „De astazi va fi inclus pe alea centrala, la intrare și pe toate aleile create. Mai sigur, mai confortabil, mai frumos, pentru Chișinau și pentru…

- Bugetul municipal este mult prea mic pentru a dezvolta capitala. Potrivit primarului general Ion Ceban, banii pe care ii are municipalitatea ajung doar pentru a plati facturile și salariile. Ceban spune ca a facut o solicitare catre Guvern, de a mari alocarile de la bugetul de stat. „O alta mare problema…

- ”Situația epidemiologica in Capitala ramane a fi tensionata și alarmanta”. Despre asta a anunțat șeful Direcției generale asistență socială și sănătate, Tatiana Bucearschi, in cadrul ședinței de astazi a Primariei.