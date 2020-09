Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bacau a atras 57, 8 milioane euro fonduri europene, cele 19 contracte europene devenind principalul pilon de dezvoltare economica a Municipiului Bacau in urmatoarea perioada in condițiile crizei economice generata de pandemia de COVID-19. „Chiar daca nu știam ca va veni o criza…

- La data de 30 august a.c., in jurul orei 07.00, politistii Serviciului Rutier au efecctuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele verificari s-a stabilit ca un…

- Asociația ,,Sunetul Munților” din orașul Darmanești – membra a European Blues Union, in parteneriat cu Primaria orașului, organizeaza in perioada 28-29 august 2020, „Open Air Blues in the garden festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacau. Cu aceasta ocazie, vor avea loc o serie…

- Administrator Public la Primaria orașului stațiune Targu Ocna, din 2012 pana in prezent, Cristian-Aurelian Ciubotaru este unul dintre cei mai cunoscuți locuitori ai orașului-stațiune. Mulți dintre concitadinii sai iși amintesc și de perioadele in care a fost economist la una dintre fabricile orașului,…

- Astazi, 4 august, la ora 02.00, echipajele Inspectoratului pentru situații de urgența Maior Constantin Ene al județului Bacau s-au deplasat in mun. Onesti, str. Dobrogeanu Gherea, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința. La sosirea la locul intervenției sa constatat ca incendiul se manifesta…

- Circulația pe podul de peste raul Trotuș din municipiul Onești a fost deschisa, marți, 28 iulie, de la ora 13,00, pe ambele sensuri. Evenimentul a fost marcat de o intalnire chiar langa acest obiectiv numai cu ziariștii a europarlamentarului Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, și…

- Organizația Crucea Roșie Romana-Filiala Bacau a donat Secției ATI a Spitalului „Sfantul Ierarh Doctor Luca” din Onești un sistem de ventilație AEONMED VG 70, cu o valoare de 88.606 de lei. Dispozitivul medical este portabil și este destinat ventilarii mecanice a sugarilor, copiilor și adulților. Aparatul…

- Doi barbați de 30 și, respectiv, 33 de ani, din Bacau, au murit, astazi, intr-un acident rutier petrecut pe DN11, in apropiere de Onești. Conform Inspectoratului Județean de Poliție, cei doi barbați se deplasau cu o motocicleta care a incercat sa depașeasca un tractor, condus de un barbat de 48 ani,…