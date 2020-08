Stiri pe aceeasi tema

- Parcul realizat pe fosta locație a Poligonului din Florești va fi denumit in baza unui vot public dat de locuitorii comunei. ”AȘA CUM AM PROMIS, iata sondajul prin care va invit a alege numele Parcului de Joaca și Agrement de pe locația fostului Poligon, parc care va fi inaugurat miercuri, 26 august”,…

- Un restaurant din parcul „La izvor”, din Chisinau, a fost demolat fortat joi, 13 august, pe motiv ca isi desfasura activitatea ilegal. Primarul Ion Ceban a anuntat ca „odată ce incepem lucrările de reabilitare a Parcului „La Izvor”, evacuăm zona verde şi de construcţiile neautorizate sau cele cu…

- Fondul forestier national ocupa, la sfarsitul anului trecut, 6,592 milioane de hectare, respectiv 27,7% din suprafata tarii, la 31 decembrie acesta fiind cu circa 0,1% mai mare comparativ cu aceeasi perioada din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Anul trecut,…

- La parcul de pe fostul poligon din Florești lucrarile au intrat in linie dreapta. Sambata dimineața erau montate rulourile cu iarba, iar primarul Horia Șulea a dat asigurari ca inugurarea va avea loc in aceasta luna.”Parcul de la fostul poligon are 15.000 de metri patrați unde copiii și adulții se vor…

- „A fost inacceptabil sa vedem acel 'spectacol' in care zeci de membri ai forțelor de ordine n-au facut altceva decat sa asigure protecția unei familii de interlopi. Ce incearca autoritațile sa transmita prin astfel de gesturi?” - se intreaba chiar liderul unui sindicat al polițiștilor referindu-se la…

- Prima strada smart din Romania a fost finalizata la Cluj-Napoca, a anunțat primarul orașului, Emil Boc. Strada dispune de locuri pentru incarcarea automobilelor, bicicletelor sau trotinetelor electrice, prize USB pentru telefoane, Wi-Fi gratuit și un sistem de iluminat inteligent.Primarul…

- Rezervatia naturala „Plaiul fagului” („bukovii krai”) a fost fondata in anul 1991 in scopul protectiei padurilor de fagi, chiar daca regimul de rezervatie fusese introdus in anul 1976. El ocupa partea de nord-vest a Codrilor. Suprafata totala e de 5642 ha, dintre care padurile ocupa 4639 ha. Dupa cum…

- Plenul Consiliului Local (CL) va aproba saptamana viitoare reabilitarea ansamblului Monumentul Eroilor Revolutiei. Conform studiul de fezabilitate, investitia ajunge la circa 2,6 milioane lei. „Se propune reabilitarea ansamblului existent, modificarea si extinderea platformei rectangulare intr-o platforma…