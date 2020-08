Parcul din Florești a fost inaugurat spre bucuria copiilor - VIDEO Noul parc din Florești a fost inaugurat spre bucuria celor mici care au venit in numar mare sa vada noul centru al distracției din comuna. Cei mici au fost incantați de echipamentele din parc, dar mai ales de aleile pe care se pot da in voie cu bicicletele și trotinetele.Parcul are 15 mii de metri patrați… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

